Conferenza stampa D’Aversa: «Roma? Vogliamo continuare la striscia positiva» (Di martedì 21 dicembre 2021) Roberto D’Aversa ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma: le sue dichiarazioni Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI striscia – «Sicuramente veniamo da una striscia positiva, l’intento nostro è continuare. Pure sapendo le difficoltà che ci sarà ad affrontare la Roma. Ci vuole voglia, determinazione per fare il risultato importante. La Roma viene da una vittoria contro l’Atalanta, quindi sono carichi. Hanno giocato un giorno prima di noi e stanno bene fisicamente. Noi Vogliamo giocare ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Robertoha parlato inalla vigilia del match contro la: le sue dichiarazioni Roberto, tecnico della Sampdoria, ha parlato inalla vigilia della sfida contro la. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI– «Sicuramente veniamo da una, l’intento nostro è. Pure sapendo le difficoltà che ci sarà ad affrontare la. Ci vuole voglia, determinazione per fare il risultato importante. Laviene da una vittoria contro l’Atalanta, quindi sono carichi. Hanno giocato un giorno prima di noi e stanno bene fisicamente. Noigiocare ...

