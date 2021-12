Ciondoli Anti-5G, appena messi in commercio e già scoperto che sono dannosissimi per l’uomo (Di martedì 21 dicembre 2021) In commercio sono apparsi dei Ciondoli che servirebbero per proteggersi dalle frequenze 5G, ma si è scoperto che sono radioattivi. Richiamo dall’autorità olandese per la sicurezza nucleare: “Non indossateli, potreste avere danni ai tessuti e al Dna”. Vediamoli insieme. Ciondoli 5g radioattivi – Computermagazine.itIl covid-19 ha certamente avuto delle conseguenze non solo fisiche, ma anche psicologiche, su molte persone. Il lockdown prolungata ha visto un aumento di casi di depressione, ansia, stress. Tanto che alcune persone hanno perso fiducia nei poteri grandi e medici per dar retta ad utenti su Facebook senza un minimo di studio alle spalle. Ed è questo il caso. Sul web vengono venduti dei Ciondoli “Anti-5G” con la promessa di proteggere la persona ... Leggi su computermagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Inapparsi deiche servirebbero per proteggersi dalle frequenze 5G, ma si ècheradioattivi. Richiamo dall’autorità olandese per la sicurezza nucleare: “Non indossateli, potreste avere danni ai tessuti e al Dna”. Vediamoli insieme.5g radioattivi – Computermagazine.itIl covid-19 ha certamente avuto delle conseguenze non solo fisiche, ma anche psicologiche, su molte persone. Il lockdown prolungata ha visto un aumento di casi di depressione, ansia, stress. Tanto che alcune persone hanno perso fiducia nei poteri grandi e medici per dar retta ad utenti su Facebook senza un minimo di studio alle spalle. Ed è questo il caso. Sul web vengono venduti dei-5G” con la promessa di proteggere la persona ...

