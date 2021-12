Carige | Bper pronta ad approfondire offerta con Fondo interbancario

(Di martedì 21 dicembre 2021)Banca è disponibile a “fornire i chiarimenti richiesti” daldi Tutela dei Depositi e a “effettuare gli approfondimenti ritenuti necessari” sull’non vincolante presentata sull’88,3% di Banca. L’apertura della banca modenese arriva dopo lo stop del Fitd all’sulla quota detenuta nell’istituto genovese.avrebbe rilevato la quota per un euro dopo un aumento di capitale di un miliardo di euro da parte delsi dice anchea verificare “congiuntamente le ipotesi alla base dell’, il tutto nel contesto di un adeguato regime di esclusiva”. Un’, si ricorda, che “avrebbe consentito di risolvere in modo definitivo ...

Ultime Notizie dalla rete : Carige Bper

Trae il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) non si chiude del tutto il dialogo su Banca. L'istituto modenese, dopo avere riunito il consiglio di amministrazione, in una nota ...... oltreché a verificare congiuntamente le ipotesi alla base dell'Offerta" per"il tutto nel contesto di un adeguato regime di esclusiva". La disponibilità diBanca - si legge in una nota ...MILANO, 21 DIC Bper Banca apre a una trattativa con il Fitd dopo che il fondo interbancario dei depositi h respinto l'offerta non vincolante presentata dalla banca modenese per Carige. A valle del cda ...(Teleborsa) - BPER Banca ha ribadito al Fitd "la propria disponibilità a fornire i chiarimenti richiesti e ad effettuare gli approfondimenti ritenuti necessari, oltreché a verificare ...