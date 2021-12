**Calcio: procura fa verifiche anche su bilanci Milan, no criticità** (Di martedì 21 dicembre 2021) Milano, 21 dic. (Adnkronos) - La procura di Milano ha verificato anche i bilanci del Milan, ma non sono emerse criticità. E' quanto emerge nell'inchiesta della procura di Milano che ha acquisito diversa documentazione nella sede dell'Inter: in particolare nel mirino degli inquirenti ci sono una decina di contratti di calciatori 'minori' la cui contabilizzazione nei bilanci avrebbe generato plusvalenze sospette. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021)o, 21 dic. (Adnkronos) - Ladio ha verificatodel, ma non sono emerse criticità. E' quanto emerge nell'inchiesta delladio che ha acquisito diversa documentazione nella sede dell'Inter: in particolare nel mirino degli inquirenti ci sono una decina di contratti di calciatori 'minori' la cui contabilizzazione neiavrebbe generato plusvalenze sospette.

