Cagliari, Mazzarri: «Mi auguro un 2022 diverso. Su Caceres e Godin…»

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta contro la Juventus

Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Juventus. Le sue dichiarazioni.

PRESTAZIONE – «Oggi ho visto un Cagliari simile alle partite prima dei due 4-0, due partite che ci hanno fatto tanto male. Ho visto una squadra che ha reagito bene, sapendo chi avevamo di fronte anche sull'1-0 potevamo pareggiare con l'occasione di Dalbert e Joao Pedro, con assenze importanti come quella di Nandez. I ragazzi hanno fatto una grande gara, mi è piaciuto quasi tutto, purtroppo abbiamo permesso anche il 2-0. Con l'entusiasmo con il quale stavamo giocando potevamo anche vincere, ma va tutto storto. Mi dispiace per i ...

