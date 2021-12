Advertising

TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - ALLEGRI a DAZN: 'Kean bravo. Mancano i gol di Mckennie e Rabiot, dobbiamo lavorarci. Sarei contento di ar… - Gazzetta_it : Allegri: 'Sarei contento ad arrivare a fine febbraio con il distacco di oggi' - carloarbini51 : RT @LeonettiFrank: Allegri:' Morata si era innervosito così ho spostato Kean al centro, è andata bene, ha fatto gol. Da Rabiot e McKennie m… - sportmediaset : #Juventus, #Allegri: 'Sarei contento di avere ancora questo distacco a fine febbraio' #SportMediaset… - sportli26181512 : Allegri: 'Sarei contento ad arrivare a fine febbraio con il distacco di oggi': Allegri: 'Sarei contento ad arrivare… -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri Sarei

contento ad arrivare a fine febbraio con il distacco di oggi", il commento dell'allenatore della Juvedopo la vittoria sul Cagliari. "I primi due mesi dell'anno saranno fondamentali ...un idiota se con un attaccante come Vinicius, che ha un motorino sotto i piedi, non puntassi ... Senza dimenticare Massimiliano, il tecnico più premiato al Gran Galà del Calcio " quattro ...Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro il Cagliari. TuttoJuve.com ha seguito l'evento in diretta: Bisogna evitare quei minuti di ...La Juventus ora corre. Non gioca bene, questo è vero, ma quel che contano sono i punti e contro un derelitto Cagliari viene a capo di una partita che stava diventando davvero scorbutica. Il 2-0 dello ...