Variante Omicron | copertura dopo due e tre dosi | le parole del prof Palù Aifa

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 20 dicembre 2021) È ancora presto per trarre conclusioni sulla, ancor di più per scatenare allarmi. È più o meno questo il sunto del pensiero espresso dalessor Giorgioin un'intervista rilasciata al Corriere della Sera del 20 dicembre. A parlare, come è noto, è il presidente dell', nonché virologo e microbiologo. E dal suo punto di vista oggi ci sono ancora «elementi troppo scarsi» per arrivare a conclusione e «chi - ha aggiunto - traccia scenari allarmistici appare quantomeno precipitoso»., quanti casi in Europa ed in Italia? Il quadro delineato da Giorgioparla di una situazione in cui i dati sul nuovo ceppo del virus sono riferiti alla situazione del Paese dove è stata isolata per la prima volta. «Ma - ha ...