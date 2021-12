Uomini e Donne si prende una pausa a Natale: quando finisce e quando riprende (Di lunedì 20 dicembre 2021) Anche Uomini e Donne va in vacanza. La celebre trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi si prende qualche settimana di pausa in concomitanza con le festività natalizie. Niente di nuovo sotto il solo (o sotto l’albero), la sospensione arriva puntuale ogni anno per dare spazio a programmi dedicati, e quest’anno non fa eccezione. Maria e soci, Gianni e Tina su tutti, saluteranno il 22 dicembre per ritrovarsi allo stesso orario, naturalmente lo stesso canale, a partire da gennaio. Questa settimana, infatti, andranno in onda solo tre puntate del dating show: quella di lunedì, martedì e mercoledì. Giovedì 23 dicembre verrà trasmesso invece un altro programma. Lo stop durerà circa due settimane. Uomini e Donne, a meno di cambi dell’ultima ora, tornerà su Canale 5 a partire da ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ancheva in vacanza. La celebre trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi siqualche settimana diin concomitanza con le festività natalizie. Niente di nuovo sotto il solo (o sotto l’albero), la sospensione arriva puntuale ogni anno per dare spazio a programmi dedicati, e quest’anno non fa eccezione. Maria e soci, Gianni e Tina su tutti, saluteranno il 22 dicembre per ritrovarsi allo stesso orario, naturalmente lo stesso canale, a partire da gennaio. Questa settimana, infatti, andranno in onda solo tre puntate del dating show: quella di lunedì, martedì e mercoledì. Giovedì 23 dicembre verrà trasmesso invece un altro programma. Lo stop durerà circa due settimane., a meno di cambi dell’ultima ora, tornerà su Canale 5 a partire da ...

