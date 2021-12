Terracina | Zona a Traffico Limitato nel centro storico alto | date e orari

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 dicembre 2021)– In occasione degli eventi natalizi in programma nel, è stata predisposta, attraverso un’ordinanza dirigenziale, l’istituzione dellaper i prossimi fine settimana e per il giorno dell’Epifania fino a domenica 9 gennaio. La Ztl, che interessa tutti i veicoli a motore, avrào 15,00-21,00 nelle giornate di seguito indicate: sabato 25/12/2021 domenica 26/12/2021 sabato 01/01/2022 domenica 02/01/2022 giovedì 06/01/2022 sabato 08/01/2022 domenica 09/01/2022 Sarà consentito l’accesso ai soli veicoli dei residenti nelper i quali è da intendersi valido il contrassegno Ztl già rilasciato la scorsa estate. Il parcheggio di via G. D’Annunzio sarà ...