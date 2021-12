Scuole chiuse, i comitati: “Annullare tutti gli eventi natalizi” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiNon si placano le polemiche per la decisione del sindaco Mastella di chiudere le Scuole nel capoluogo. Tornano a farsi sentire il Coordinamento Scuole aperte Benevento e l’associazione Scuole Aperte Campania che annunciano anche una manifestazione per mercoledì 22 alle ore 12 in Piazza IV Novembre e intanto chiedono ai vertici di palazzo Mosti di Annullare gli eventi natalizi e di diffondere i dati sui contagi. Di seguito l’intervento: “Il Comitato Genitori per la Scuola Benevento, letta l’Ordinanza Sindacale n. Prot 144263 del 18.12 u.s., ha invitato, con comunicazione di pari data, l’Ill.mo Prefetto di Benevento, Dott. Carlo Torlontano, alla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la disposta sospensione dell’attività didattica, apertamente ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiNon si placano le polemiche per la decisione del sindaco Mastella di chiudere lenel capoluogo. Tornano a farsi sentire il Coordinamentoaperte Benevento e l’associazioneAperte Campania che annunciano anche una manifestazione per mercoledì 22 alle ore 12 in Piazza IV Novembre e intanto chiedono ai vertici di palazzo Mosti diglie di diffondere i dati sui contagi. Di seguito l’intervento: “Il Comitato Genitori per la Scuola Benevento, letta l’Ordinanza Sindacale n. Prot 144263 del 18.12 u.s., ha invitato, con comunicazione di pari data, l’Ill.mo Prefetto di Benevento, Dott. Carlo Torlontano, alla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la disposta sospensione dell’attività didattica, apertamente ...

