Qurinale, Brunetta “Draghi? Scelta partiti, ma no elezioni anticipate” (Di lunedì 20 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Alla presidenza della Repubblica non ci si candida. Tocca ai partiti confermare la loro responsabilità, anche sul Quirinale. Ciò di cui l’Italia ha bisogno è non avere elezioni anticipate. E su questo non ho dubbi”. Per Renato Brunetta la chiave è la responsabilità e quindi sul voto anticipato dice: “Sarebbe una contraddizione in termini. Servono continuità e coesione per la massima performance del governo. E siccome sono stati i partiti all’inizio del 2021 a scegliere di sostenere Draghi, la palla passa ai gruppi parlamentari, che dovranno decidere se avere ancora a cuore il bene dell’Italia”. Alla domanda se sarebbe meglio Draghi 7 anni al Colle, che un altro anno a Palazzo Chigi. Il ministro risponde: “Questi mesi di governo di cui siamo fieri ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Alla presidenza della Repubblica non ci si candida. Tocca aiconfermare la loro responsabilità, anche sul Quirinale. Ciò di cui l’Italia ha bisogno è non avere. E su questo non ho dubbi”. Per Renatola chiave è la responsabilità e quindi sul voto anticipato dice: “Sarebbe una contraddizione in termini. Servono continuità e coesione per la massima performance del governo. E siccome sono stati iall’inizio del 2021 a scegliere di sostenere, la palla passa ai gruppi parlamentari, che dovranno decidere se avere ancora a cuore il bene dell’Italia”. Alla domanda se sarebbe meglio7 anni al Colle, che un altro anno a Palazzo Chigi. Il ministro risponde: “Questi mesi di governo di cui siamo fieri ...

