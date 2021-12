Peng Shuai ora afferma | “Non ho accusato nessuno di stupro”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) La tennista cinese durante un’intervista ha smentito l’accusa di violenza sessuale ai danni dell’ex vicepremier Zhang Gaoli. Era stata proprioad attribuirgli la colpa mediante la pubblicazione di un post sul suo profilo Weibo, ma rimangono dei dubbi e non si esclude che si tratti di intimidazione. Le accuse ritrattate daLa campionessa del tennisera scomparsa dalla scena, destando molto preoccupazione del pubblico. Dopo vari appelli internazionali, e azioni svolte anche dal Comitato olimpico, era ricomparsa diffondendo un post sul Twitter cinese, Weibo, in cui si sfogava e accusava l’ex vicepremier Zhang Gaoli di averla abusata sessualmente. Il commento è stato subito eliminato dai canali, ma è riuscito comunque a fare il giro del mondo e ad ...

La tennista cinese sembra avere ritrattato le accuse contro l'ex vicepremier Zhang Gaoli, ma potrebbe essere stata ...Pechino, 20 dic 10:11 - La tennista cineseha ritrattato le accuse di violenza sessuale mosse all'ex vice primo ministro Zhang Gaoli, affermando di essere...La campionessa del tennis Peng Shuai era scomparsa dalla scena, destando molto preoccupazione del pubblico. Dopo vari appelli internazionali, e azioni svolte anche dal Comitato olimpico, era ...È stato bello vedere di nuovo Peng Shuai in un ambiente pubblico e speriamo certamente che stia bene, ma, come abbiamo costantemente affermato, queste apparizioni non alleviano o affrontano le ...