Paolo Brosio fa discutere: 'Evito i vaccinati, meglio i no - vax con tampone negativo' (Di lunedì 20 dicembre 2021) anche dice la sua: 'Il vero problema sono i , non chi non lo è ed è negativo al tampone'. Il giornalista e conduttore si è detto contrario all'ipotesi di un lockdown per i non vaccinati. Leggi anche > ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 dicembre 2021) anche dice la sua: 'Il vero problema sono i , non chi non lo è ed èal'. Il giornalista e conduttore si è detto contrario all'ipotesi di un lockdown per i non. Leggi anche > ...

Advertising

giupenni : @lorepregliasco Ma perché Paolo Brosio dovrebbe spiegare ad un'agenzia di stampa il suo punto di vista sui vaccini?… - Leo______25 : Paolo Brosio ha scalato l'Everest con conseguenti visioni della Madonna e oggi schifa i vaccinati ahahah quale migl… - FirstNotifyS : Success by Paolo_Brosio - DanDanno93 : @storietristi Non di Twitter, ma del gay Twitter ahaha tipo la Paolo Brosio era @VJimmyV e @BertoBarto26 - TommyBrain : COME LORO O COME NESSUNO: COSÌ CI HANNO MESSO A TACERE | Ospite Paolo Brosio' -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Brosio Paolo Brosio fa discutere: 'Evito i vaccinati, meglio i no - vax con tampone negativo' Leggi anche > All'AdnKronos, Paolo Brosio ha spiegato il proprio punto di vista sull'efficacia del siero e su quella dei test molecolari nel contenimento dei contagi da Covid: 'I secondi sono senz'...

L'ultima sparata di Brosio : "Evito i vaccinati , sono problematici " Avere vissuto sulla sua pelle l'esperienza del Covid sembra avere dato il lasciapassare a Paolo Brosio per esprimersi a ruota libera sul tema. Da quando è guarito dal virus, che lo aveva portato addirittura al ricovero in gravi condizioni , il popolare giornalista non perde occasione per ...

L'ultima sparata di Brosio: "Evito i vaccinati, sono problematici" ilGiornale.it Paolo Brosio fa discutere: «Evito i vaccinati, meglio i no-vax con tampone negativo» Covid, anche Paolo Brosio dice la sua: «Il vero problema sono i vaccinati, non chi non lo è ed è negativo al tampone». Il giornalista e conduttore si è ...

L'ultima sparata di Brosio: "Evito i vaccinati, sono problematici" Il giornalista continua a rilasciare dichiarazioni sui generis su vaccini e vaccinati, scagliandosi contro le nuove possibili restrizioni per i no vax: "Il lockdown per i non vaccinati è inutilmente d ...

Leggi anche > All'AdnKronos,ha spiegato il proprio punto di vista sull'efficacia del siero e su quella dei test molecolari nel contenimento dei contagi da Covid: 'I secondi sono senz'...Avere vissuto sulla sua pelle l'esperienza del Covid sembra avere dato il lasciapassare aper esprimersi a ruota libera sul tema. Da quando è guarito dal virus, che lo aveva portato addirittura al ricovero in gravi condizioni , il popolare giornalista non perde occasione per ...Covid, anche Paolo Brosio dice la sua: «Il vero problema sono i vaccinati, non chi non lo è ed è negativo al tampone». Il giornalista e conduttore si è ...Il giornalista continua a rilasciare dichiarazioni sui generis su vaccini e vaccinati, scagliandosi contro le nuove possibili restrizioni per i no vax: "Il lockdown per i non vaccinati è inutilmente d ...