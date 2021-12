Omicron, Speranza: 'Siamo preoccupati (Di lunedì 20 dicembre 2021) Settimana decisiva per arrivare alla stretta di Natale per arginare la nuova variante. Altre misure di contenimento sono oggetto della riflessione di queste ore, sottolinea il ministro della Salute. ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Settimana decisiva per arrivare alla stretta di Natale per arginare la nuova variante. Altre misure di contenimento sono oggetto della riflessione di queste ore, sottolinea il ministro della Salute. ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Draghi e Speranza dicono che abbiamo un vantaggio con Omicron sul resto d'Europa, ma molto probabilmente non è vero… - PagellaPolitica : Le dichiarazioni ottimistiche di Draghi e Speranza sulla variante omicron in Italia si basano su dati poco affidabi… - fanpage : “Terza dose e mascherina sono lo scudo contro Omicron” - ngiocoli : RT @Ruffino_Lorenzo: Draghi e Speranza dicono che abbiamo un vantaggio con Omicron sul resto d'Europa, ma molto probabilmente non è vero. S… - agilex2 : RT @Ruffino_Lorenzo: Draghi e Speranza dicono che abbiamo un vantaggio con Omicron sul resto d'Europa, ma molto probabilmente non è vero. S… -