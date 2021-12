Omicron avanza, Pregliasco: 'Nuovo lockdown dopo Natale? Non è da escludere' (Di lunedì 20 dicembre 2021) 'È possibile immaginare la necessità di un lockdown serio, esteso a tutti , in funzione di un futuro ancora da stabilire. Dobbiamo prevederlo nel menù di quello che ci aspetta nelle prossime festività ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 dicembre 2021) 'È possibile immaginare la necessità di unserio, esteso a tutti , in funzione di un futuro ancora da stabilire. Dobbiamo prevederlo nel menù di quello che ci aspetta nelle prossime festività ...

Advertising

sole24ore : ?? #Omicron avanza, #Draghi convoca i ministri: verso la stretta sui no vax. Ipotesi Super #greenpass valido 5-6 mes… - lyllalara : RT @sole24ore: ?? #Omicron avanza, #Draghi convoca i ministri. Verso la stretta sui no vax: - pelias01 : RT @Andrea_V_73: '#Omicron avanza, #Draghi convoca i ministri: verso la stretta sui #novax'@emiliapatta @sole24ore @lauranaka @Miti_Viglie… - MiaomiaoCh : RT @GiovaQuez: Draghi: 'Non c'è ancora nulla di deciso. Aspettiamo fino a mercoledì o giovedì i dati di sequenziamento per vedere come avan… - FabbFR2019 : RT @GiovaQuez: Draghi: 'Non c'è ancora nulla di deciso. Aspettiamo fino a mercoledì o giovedì i dati di sequenziamento per vedere come avan… -