Nel 2021 è crollato l’impegno civile degli italiani (Di lunedì 20 dicembre 2021) Meno manifestazioni e meno partecipazione a iniziative politiche e di volontariato. Un effetto della pandemia e della paura delle infezioni ma non solo, visto che calano anche azioni di consumo critico e raccolta firme Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 20 dicembre 2021) Meno manifestazioni e meno partecipazione a iniziative politiche e di volontariato. Un effetto della pandemia e della paura delle infezioni ma non solo, visto che calano anche azioni di consumo critico e raccolta firme

Advertising

fattoquotidiano : Micciché spinge Renzi nel centrodestra : “Mi ha detto che vota Berlusconi al Colle, speriamo di convincere Meloni d… - Agenzia_Ansa : La dose booster del vaccino a mRna Moderna nel dosaggio da 50 µg (microgrammi) attualmente autorizzato ha aumentato… - Agenzia_Ansa : Morta 29enne non vaccinata, contagiata dopo aver partorito. Nel Casertano, aveva dato alla luce una bimba lo scorso… - CentroAstalli : RT @CentroAstalli: I numeri non giustificano alcun allarme invasione #migranti in Italia e Europa. L'unica emergenza la vive chi, in cerca… - apavo75 : RT @MariMa99473486: @l_angiolini 33% solo nel 2018, poi la parabola discendente non si è più fermata: oggi sono al 6,3% come media nazional… -