Molestie su Horizon | nuova piattaforma | stessi problemi

(Di lunedì 20 dicembre 2021)

Donna palpeggiata su internet ' Lesessuali non sono uno scherzo su Internet normale, ma ...' così ha scritto la donna che sostiene di essere stata palpeggiata sulla piattaformaWorlds ...Problemi non da poco, in quanto all'interno della realtà virtuale di Zuckerberg si sarebbero verificati casi disessuali . Teatro dell'aggressione, la realtà virtuale diWorlds . Una ...Il progetto del metaverso di Zuckerberg si sta realizzando, ma con esso giungono anche i tipici problemi riscontrabili solitamente nei social.Una donna dice di essere stata palpeggiata sul "Metaverso" mentre stava testando una beta di Horizon Worlds di Meta, se la notizia risultasse vera servirebbe una regolamentazione forte ...