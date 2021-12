Meloni e Salvini davanti al sudoku del Quirinale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Non facciamola troppo complicata: la destra italiana arriva all’appuntamento per l’elezione del Capo dello Stato forte come non mai (nei numeri), ma non per questo certa di raggiungere l’obiettivo politico fondamentale, cioè riuscire (per la prima volta) a decidere in casa propria chi sarà l’inquilino del Quirinale per i prossimi sette anni. Ma se questo è vero, cosa rende tale la situazione in cui operano tutti i protagonisti (grandi e piccoli) che stanno per applicarsi al tema non appena conclusa la breve stagione del rientro in famiglia per Natale? Tre sono gli elementi che pesano come macigni su questo stato di cose e sono, tutto sommato, facili da elencare. Il primo è che la destra italiana (ironia della sorte) pur cercando da decenni di spingere l’Italia verso una Repubblica presidenziale è oggi senza un capo riconosciuto e riconoscibile, ma è anzi attraversata ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 dicembre 2021) Non facciamola troppo complicata: la destra italiana arriva all’appuntamento per l’elezione del Capo dello Stato forte come non mai (nei numeri), ma non per questo certa di raggiungere l’obiettivo politico fondamentale, cioè riuscire (per la prima volta) a decidere in casa propria chi sarà l’inquilino delper i prossimi sette anni. Ma se questo è vero, cosa rende tale la situazione in cui operano tutti i protagonisti (grandi e piccoli) che stanno per applicarsi al tema non appena conclusa la breve stagione del rientro in famiglia per Natale? Tre sono gli elementi che pesano come macigni su questo stato di cose e sono, tutto sommato, facili da elencare. Il primo è che la destra italiana (ironia della sorte) pur cercando da decenni di spingere l’Italia verso una Repubblica presidenziale è oggi senza un capo riconosciuto e riconoscibile, ma è anzi attraversata ...

Advertising

ItaliaViva : .@valerio_casini non solo è il candidato di IV per le suppletive al collegio di Roma1, ma è il candidato di tutti i… - elio_vito : In vista di sempre più probabili elezioni anticipate, i leader del centrodestra iniziano a scegliere i collegi dove… - CarloCalenda : Quirinale: Salvini chiama i segretari di partito (iniziativa lodevole) ma non può dire nulla perché c’è solo Berlus… - ANTEO17 : RT @gladiatoremassi: Con #Dimaio è Record su record per il nostro #export! Nei primi 10 mesi di quest'anno raggiunto 423 miliardi di valore… - lid_rnl : RT @FabrizioDelpret: Dal #Cile - con la sonora vittoria di #Boric contro l’ultra sovranista omofobo e razzista #kast - si è levato un clamo… -