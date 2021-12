Lazio, Immobile in isolamento precauzionale per un attacco di gastroenterite (negativo a due tamponi) (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo aver saltato il Genoa, Ciro Immobile rischia di saltare anche il Venezia. Stavolta non c’entrano infortuni fisici ma un brutto attacco di gastroenterite. Lo riferisce Il Messaggero. “Prima il polpaccio, poi il ginocchio, poi ancora l’isolamento precauzionale per un brutto attacco gastro-intestinale, che farebbe tremare chiunque in questo periodo. Figuriamoci quanto possa essere preoccupato Sarri, quando in ballo c’è la salute del suo leader assoluto. La febbre è passata, ma Ciro resta in bilico per Venezia, e forse lo sarà sino all’ultimo momento. Era finito ko giovedì, alla vigilia dell’anticipo contro gli ex rossoblù. Sono passati 5 giorni, la Lazio rassicura sulle sue condizioni, ma non sulla sua presenza nell’ultima giornata del 2021. L’influenza lo ha ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo aver saltato il Genoa, Cirorischia di saltare anche il Venezia. Stavolta non c’entrano infortuni fisici ma un bruttodi. Lo riferisce Il Messaggero. “Prima il polpaccio, poi il ginocchio, poi ancora l’per un bruttogastro-intestinale, che farebbe tremare chiunque in questo periodo. Figuriamoci quanto possa essere preoccupato Sarri, quando in ballo c’è la salute del suo leader assoluto. La febbre è passata, ma Ciro resta in bilico per Venezia, e forse lo sarà sino all’ultimo momento. Era finito ko giovedì, alla vigilia dell’anticipo contro gli ex rossoblù. Sono passati 5 giorni, larassicura sulle sue condizioni, ma non sulla sua presenza nell’ultima giornata del 2021. L’influenza lo ha ...

Advertising

mjrrorbxll : RT @ImGiaaan_: Parto col presupposto che non ci credo, ma vorrei svegliarmi la mattina, e OGNI TANTO leggere una buona notizia. Prima era L… - napolista : Lazio, #Immobile in isolamento precauzionale per un attacco di gastroenterite (negativo a due tamponi) Il Messagg… - milivnkovic : RT @ImGiaaan_: Parto col presupposto che non ci credo, ma vorrei svegliarmi la mattina, e OGNI TANTO leggere una buona notizia. Prima era L… - ImGiaaan_ : Parto col presupposto che non ci credo, ma vorrei svegliarmi la mattina, e OGNI TANTO leggere una buona notizia. Pr… - TuttoMercatoWeb : Immobile out in Lazio-Genoa perché la moglie è positiva al Covid-19. Può esserci a Venezia -