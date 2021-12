Italia e Germania insieme per un'Europa più forte. L'incontro tra Draghi e Scholz (Di lunedì 20 dicembre 2021) AGI - Il governo è pronto a valutare ogni tipo di misura per arginare l'avanzare di Omicron. La spinta verso una ulteriore stretta è ormai acclarata, bisognerà vedere come si concretizzerà giovedì durante la riunione della cabina di regia convocata dal premier. "Passeremo in rassegna eventuali provvedimenti da prendere per le festività. Nulla è stato deciso, la decisione sarà presa sulla base dei dati dell'ultimo sequenziamento", ha spiegato Draghi, incassando gli elogi del Cancelliere Scholz per la campagna sui vaccini. L'esecutivo si muove su più direzioni, fermo restando che la necessità - ha sottolineato il presidente del Consiglio - è quella di procedere al più presto con la terza dose. Sul tavolo c'è una stretta contro gli assembramenti, la riduzione del green pass a sei mesi, l'estensione del passaporto sanitario ad altre categorie in contatto con il pubblico. ... Leggi su agi (Di lunedì 20 dicembre 2021) AGI - Il governo è pronto a valutare ogni tipo di misura per arginare l'avanzare di Omicron. La spinta verso una ulteriore stretta è ormai acclarata, bisognerà vedere come si concretizzerà giovedì durante la riunione della cabina di regia convocata dal premier. "Passeremo in rassegna eventuali provvedimenti da prendere per le festività. Nulla è stato deciso, la decisione sarà presa sulla base dei dati dell'ultimo sequenziamento", ha spiegato, incassando gli elogi del Cancelliere Scholz per la campagna sui vaccini. L'esecutivo si muove su più direzioni, fermo restando che la necessità - ha sottolineato il presidente del Consiglio - è quella di procedere al più presto con la terza dose. Sul tavolo c'è una stretta contro gli assembramenti, la riduzione del green pass a sei mesi, l'estensione del passaporto sanitario ad altre categorie in contatto con il pubblico. ...

