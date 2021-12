In Alto Adige già 759 lettere spedite ai docenti non ancora vaccinati (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dal 15 dicembre è in vigore l'obbligo vaccinale per il personale scolastico. A pochi giorni dall'entrata in vigore, i numeri dei dipendenti non vaccinati si stanno definendo. Solo nella scuola ci sono 759 docenti che non si sono vaccinati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dal 15 dicembre è in vigore l'obbligo vaccinale per il personale scolastico. A pochi giorni dall'entrata in vigore, i numeri dei dipendenti nonsi stanno definendo. Solo nella scuola ci sono 759che non si sono. L'articolo .

Advertising

CercaVino_en : San Michele Appiano Alto Adige Moscato Giallo 2020 75 cl: €18.51 @ - Michele_1978_CC : RT @DolomitiReview: La luce dell'alba illumina il gruppo del Sassolungo ?? Complimenti a Davide per la splendida foto! Photo: @davideragn… - DolomitiReview : La luce dell'alba illumina il gruppo del Sassolungo ?? Complimenti a Davide per la splendida foto! Photo:… - FlyOn102 : Uno dei tanti motivi per cui amo lo smart working: Posso lavorare con i calzini antiscivolo di lana che mi hanno po… - LORENZOREMORINI : Reddito di cittadinanza, la Finanza denuncia 21 persone in Alto Adige: percepiti indebitamente più di 80 mila euro… -