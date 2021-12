Ghislaine Maxwell aveva portato tre ragazze a una festa in cui era presente il principe Carlo

(Di lunedì 20 dicembre 2021)sta affrontando al momento un importante processo in America. La donna, amica delAndrea, deve rispondere a gravi accuse di complicità di Jeffrey Epstein, condannato per pedofilia anni fa. La donna, secondo l’accusa, avrebbe costretto delle giovani, ancora minorenni, a lavorare come escort per personaggi potenti. Secondo nuove testimonianze fotografiche, emerse … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

è stata "il braccio destro di Jeffrey Epstein, una predatrice sofisticata che sapeva esattamente quello che stava facendo": così è iniziata l'arringa finale del pubblico ministero ...Ha seguito il processo parlando tutto il tempo con i legali. Poi, quando la giudice l'ha chiamata a testimoniare,si è alzata in piedi e ha scandido queste parole: 'Uh, vostro onore, non sono state provate le accuse oltre ogni ragionevole dubbio, per cui non vedo la necessità che io testimoni'. ...Ghislaine Maxwell è stata "il braccio destro di Jeffrey Epstein, una predatrice sofisticata che sapeva esattamente quello che stava facendo": così è iniziata l'arringa finale del pubblico ministero ne ...Il principe Andrea porta a casa la prima vittoria nella causa che lo vede imputato per abusi sessuali su minori, intentata da Virginia Giuffre ...