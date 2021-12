GF Vip | scontro clamoroso e violento tra le concorrenti | “Adesso hai davvero rotto il c…”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Momenti ad alta tensione all’interno della Casa più spiata d’Italia. Due inquiline del Gf Vip 6 se ne dicono di ogni e ne nasce un’assurda discussione. Come è ormai noto,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitcultura : Soleil Sorge perde la pazienza: è scontro con le concorrenti del GF Vip - Quellochetutti1 : ??Duro scontro nella casa del Grande Fratello Vip tra Katia e Carmen, coinvolta persino Lulú. Le prove dello spettac… - infoitcultura : La verità su Soleil Sorge di Miriana e Davide: scontro al GF Vip? - infoitcultura : Alex Belli torna al Grande Fratello Vip nel ruolo di marito di Delia Duran/ Scontro con Soleil? - andreazenatti93 : Siete pronti mancano solo 50 minuti al ininzio della nuova puntata del Grande Fratello Vip su canale 5 e allo scon… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip scontro

Scendendo nel dettaglio, ha ricordato il forteche hanno avuto, dopo del quale ha accusato ... Non è la prima volta che interviene da quando Alex Belli è stato squalificato dal GF6 . Questa ...Ma questi non sono gli unici eventi che hanno scosso la casa del Grande Fratello, Manuel Bortuzzo ha avuto un crollo emotivo come reazione all'uscita di Aldo Montano , ha cercato di convincerlo ...Una presa di posizione dell’ influencer, fa scattare la lite con Carmen Russo a poche ore dal serale. A poche ore dall’inizio di una nuova puntata, Carmen Russo e Soleil Sorge ...Quest’anno, infatti, i concorrenti hanno deciso di rendere magico il Natale dei telespettatori regalando una vera e propria recita. LEGGI ANCHE > > > C’è il nome del vincitore del GF Vip 6: l’annuncio ...