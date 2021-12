GF Vip 6: Aldo Montano torna a casa e riabbraccia moglie e figli (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’avventura al Grande Fratello Vip 6 per Aldo Montano è finita e finalmente ha potuto riabbracciare la sua famiglia. Il campione olimpico aveva deciso di abbandonare il reality, dopo la notizia del prolungamento del programma: “Noi sportivi ragioniamo ad obiettivi ed io ero programmato per fare tre mesi di trasmissione. Ho due figli che mi aspettano e ho voglia di vederli crescere: quando mi hanno detto che mio figlio aveva messo quattro denti, ho avuto un colpo allo stomaco”, aveva detto Montano, motivando la scelta di uscire dalla casa più spiata d’Italia. Vi raccomandiamo... Gf Vip, Aldo Montano abbandona il reality (e Manuel Bortuzzo scoppia in lacrime) Ora l’atleta si ... Leggi su diredonna (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’avventura al Grande Fratello Vip 6 perè finita e finalmente ha potutore la sua famiglia. Il campione olimpico aveva deciso di abbandonare il reality, dopo la notizia del prolungamento del programma: “Noi sportivi ragioniamo ad obiettivi ed io ero programmato per fare tre mesi di trasmissione. Ho dueche mi aspettano e ho voglia di vederli crescere: quando mi hanno detto che mioo aveva messo quattro denti, ho avuto un colpo allo stomaco”, aveva detto, motivando la scelta di uscire dallapiù spiata d’Italia. Vi raccomandiamo... Gf Vip,abbandona il reality (e Manuel Bortuzzo scoppia in lacrime) Ora l’atleta si ...

