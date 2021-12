Fabrizio Corona ai domiciliari per un anno: “Deve curarsi” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Per Fabrizio Corona il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto il differimento della pena per un anno nella forma della detenzione domiciliare. L’ex agente fotografico, che Deve ancora scontare 5 anni e 5 mesi di reclusione, secondo i giudici necessita di cure e della prosecuzione del percorso terapeutico in essere per i suoi problemi psichiatrici anche fuori dal carcere. Nel corso dell’udienza di oggi il procuratore generale ha chiesto che fosse disposta una perizia medico-legale nei confronti di Corona, mentre i suoi legali, Antonella Calcaterra e Ivano Chiesa, hanno insistito per la concessione del differimento della pena per motivi di salute, nella forma della detenzione domiciliare, misura già in esecuzione in via provvisoria. I giudici del Tribunale di Sorveglianza ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021) Peril Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto il differimento della pena per unnella forma della detenzione domiciliare. L’ex agente fotografico, cheancora scontare 5 anni e 5 mesi di reclusione, secondo i giudici necessita di cure e della prosecuzione del percorso terapeutico in essere per i suoi problemi psichiatrici anche fuori dal carcere. Nel corso dell’udienza di oggi il procuratore generale ha chiesto che fosse disposta una perizia medico-legale nei confronti di, mentre i suoi legali, Antonella Calcaterra e Ivano Chiesa, hinsistito per la concessione del differimento della pena per motivi di salute, nella forma della detenzione domiciliare, misura già in esecuzione in via provvisoria. I giudici del Tribunale di Sorveglianza ...

Advertising

occhio_notizie : Fabrizio Corona ai domiciliari per un anno: per i giudici deve curarsi - StraNotizie : Fabrizio Corona ai domiciliari per un anno: 'Deve curarsi' - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: #fabrizio corona ai domiciliari per un anno, i giudici: «Deve curare la sua patologia psichiatrica» - fisco24_info : Fabrizio Corona ai domiciliari per un anno: 'Deve curarsi': Disposto il differimento della pena. L'ex agente fotogr… - italiaserait : Fabrizio Corona ai domiciliari per un anno: “Deve curarsi” -