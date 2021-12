Covid: stop da Asl, Salernitana non parte per Udine (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Salernitana non partirà oggi per Udine, dove domani e' attesa dall'ultima partita del girone di andata contro l'Udinese, per alcuni casi di positivita' al Covid nel gruppo squadra. Lo apprende l'... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lanon partirà oggi per, dove domani e' attesa dall'ultima partita del girone di andata contro l'se, per alcuni casi di positivita' alnel gruppo squadra. Lo apprende l'...

Ultime Notizie dalla rete : Covid stop Covid, la Salernitana non parte per Udine: stop dalla Asl La Salernitana non partirà oggi, lunedì, per Udine, dove martedì è attesa dall'ultima partita del girone di andata contro l' Udinese , per alcuni casi di positività al Covid nel gruppo squadra. In attesa di altri tamponi molecolari sul resto della squadra, è stata l'azienda sanitaria a bloccare il trasferimento in Friuli, previsto con un volo di linea nel pomeriggio.

Covid: stop da Asl, Salernitana non parte per Udine - Calcio

