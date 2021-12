Così Draghi e Scholz tracciano il triangolo con la Francia

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Non è stata solo la cortesia a indurre Olafa mettere in agenda l’incontro di oggi a Roma con Mariosubito dopo le visite di presentazione a Parigi e Varsavia, oltre che a Bruxelles. Il neo-cancelliere ha un interesse sostanziale a verificare direttamente lo stato di salute dell’Italia e il suo impegno sui rapporti bilaterali e sul piano europeo. A Palazzo Chigi,smentisce chi lo descrive come un amburghese distante e compassato; mostra piuttosto attenzione e apprezzamento per un partner di cui conosce bene l’importanza. La competenza e l’autorevolezza del presidente del Consiglio italiano aiutano molto, naturalmente. Ma il cancelliere ha in mente l’Italia e quello che insieme si potrà costruire in Europa. La scelta di Roma non è casuale. In realtà, è la prima visita bilaterale all’estero del successore di ...