Chiusura anticipata della scuole: il Codacons presenta esposto in Procura (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNiente. Il Sindaco Mastella persevera nell’abusare della normativa anti covid per far la parte, non richiesta, del salvatore della salute pubblica. Le scuole oggi sono rimaste chiuse nonostante l’invito trasmesso al Comune dal Codacons nella giornata di ieri. Eppure la normativa è molto chiara. Mastella non aveva il potere di intervenire. L’ Art. 1 del D.L. n.111/2021 recita come segue: (Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie). 1. Nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, i servizi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNiente. Il Sindaco Mastella persevera nell’abusarenormativa anti covid per far la parte, non richiesta, del salvatoresalute pubblica. Leoggi sono rimaste chiuse nonostante l’invito trasmesso al Comune dalnella giornata di ieri. Eppure la normativa è molto chiara. Mastella non aveva il potere di intervenire. L’ Art. 1 del D.L. n.111/2021 recita come segue: (Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie). 1. Nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valorescuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettivapopolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, i servizi ...

