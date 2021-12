Cassano sicuro: “Sono due i migliori in campo di Milan-Napoli” (Di martedì 21 dicembre 2021) Antonio Cassano, ex calciatore del Milan, ha commentato nel corso della Bobo TV il match andato in scena ieri tra i rossoneri e il Napoli nella cornice di San Siro. Ecco quanto evidenziato: “Partita brutta, poca qualità da ambo le parti. Il Napoli ha gestito bene il match dopo il gol di Elmas, anche grazie ad un Milan che è mancato sia come squadra che come singoli: purtroppo, senza Theo e Leao diventano troppo prevedibili. Senza considerare il momento d’appannamento occorso a Kessiè, anche lui troppo importante“. Cassano Cassano: “Zielinski e Lobotka migliori in campo” Antonio Cassano ha poi terminato commentando le prestazioni di alcuni azzurri. Di seguito quanto evidenziato: “Zielinski è stato ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 dicembre 2021) Antonio, ex calciatore del, ha commentato nel corso della Bobo TV il match andato in scena ieri tra i rossoneri e ilnella cornice di San Siro. Ecco quanto evidenziato: “Partita brutta, poca qualità da ambo le parti. Ilha gestito bene il match dopo il gol di Elmas, anche grazie ad unche è mancato sia come squadra che come singoli: purtroppo, senza Theo e Leao diventano troppo prevedibili. Senza considerare il momento d’appannamento occorso a Kessiè, anche lui troppo importante“.: “Zielinski e Lobotkain” Antonioha poi terminato commentando le prestazioni di alcuni azzurri. Di seguito quanto evidenziato: “Zielinski è stato ...

Advertising

serieAnews_com : #Cassano sicuro: 'L'#Inter ha davvero poche chance contro il #Liverpool in Champions' - JuventusUn : #Cassano sicuro: “#Allegri esonerato se non batte questa squadra...' LA VERITA’? - dalbertocarlos_ : @majicojr Adriano e Pato li metto di sicuro, il terzo ce ne sono un po’, direi magari uno tra Cassano, Balotelli e… - Pupo051 : @xluis410x Sicuro...cassano direbbe cosí - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOBO TV - Cassano: 'Parisi è fortissimo, sono sicuro che andrà in un top club' -