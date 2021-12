Capodanno, tra divieti e restrizioni come lo trascorreremo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Capodanno, tra divieti e restrizioni lo trascorreremo nel rispetto delle norme di distanziamento e sicurezza L’aumento dei contagi e la rapida diffusione della variante Omicron sta preoccupando il Governo, che sta lavorando per arginare il dilagare dell’infezione. Intanto, molte regioni già si stanno muovendo autonomamente in base al numero di contagi giornalieri. Il presidente della Regione Campania, De Luca, ha firmato una nuova ordinanza in cui “è fatto divieto di svolgimento di feste ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Resta consentito il solo svolgimento di pranzi e/o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti, nonché di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento”. Se in ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 dicembre 2021), tralonel rispetto delle norme di distanziamento e sicurezza L’aumento dei contagi e la rapida diffusione della variante Omicron sta preoccupando il Governo, che sta lavorando per arginare il dilagare dell’infezione. Intanto, molte regioni già si stanno muovendo autonomamente in base al numero di contagi giornalieri. Il presidente della Regione Campania, De Luca, ha firmato una nuova ordinanza in cui “è fatto divieto di svolgimento di feste ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Resta consentito il solo svolgimento di pranzi e/o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti, nonché di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento”. Se in ...

