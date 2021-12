Borsa: a Tokyo apertura in calo ( - 0,68%) (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in calo, in scia alla contrazione a Wall Street, con gli investitori che guardano con preoccupazione all'aumento dei casi della variante del ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ladiavvia la prima seduta della settimana in, in scia alla contrazione a Wall Street, con gli investitori che guardano con preoccupazione all'aumento dei casi della variante del ...

