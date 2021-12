Bomba GF Vip | Aldo Montano contro Manuel Bortuzzo “Non sarà lui a vincere | Ecco chi lo merita davvero” Fan sotto choc

Advertising

361_magazine : L'attuale concorrente del Grande Fratello Vip, prima aveva partecipato a Uomini e Donne. Il retroscena bomba sulla… - profscherma : Bomba al Gf Vip 6, ha deciso di lasciare: lacrime di disperazione in casa - - chiara_sciuto : RT @Automan20769520: Notizia bomba dell'ansa regà. Stasera nella casa del @GrandeFratello entreranno due nuovi vip sensazionali: l'ex di So… - Automan20769520 : Notizia bomba dell'ansa regà. Stasera nella casa del @GrandeFratello entreranno due nuovi vip sensazionali: l'ex di… - zazoomblog : Gf Vip la bomba di Zorzi: Lo guardo per vedere fino a che punto arrivano - #bomba #Zorzi: #guardo #vedere #punto… -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba Vip

Today.it

...coppia hanno scandalizzato la conduttrice Dopo aver abbandonato la casa del 'Grande Fratello' ... che ha raggiunto l'ex gieffino nello studio di 'Verissimo', ha sganciato una vera e propria...Nella serata di ieri, venerdì 17 dicembre 2021 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratelloe come sempre protagonisti della puntata sono stati Alex Belli e Soleil Sorge . Dopo essere stato squalificato dal gioco, Alex è tornato in casa e sembra che abbia avuto un faccia a faccia sia con ...Aldo Montano ha deciso di uscire dal GF Vip e adesso, una volta fuori dalla casa più spiata d'Italia, ha detto la sua sui ...In particolare fa un po' sorridere il riferimento a Belen Rodriguez, che dopo l'ex re dei paparazzi ha avuto innumerevoli e lunghe storie, e anche due figli Di tutto e di più, Fabrizio Corona, ospite ...