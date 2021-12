Blanca dove vedere le puntate in tv, streaming, replica (Di lunedì 20 dicembre 2021) Blanca dove vedere. Da novembre 2021 arriva su Rai 1 la fiction con protagonista Giuseppe Zeno. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. TRAMA DELLE puntate Blanca dove vedere le puntate in tv e replica Le puntate di Blanca vanno in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21:20 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta verrà messa in replica ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021). Da novembre 2021 arriva su Rai 1 la fiction con protagonista Giuseppe Zeno. Ecco di seguitolein tv,. TRAMA DELLElein tv eLedivanno in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21:20 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche indal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta verrà messa in...

Advertising

jismysunshine : La Rai ci ricorda che domani c’è Blanca, ma ovviamente io già aspetto l’appuntamento per vedere fino a dove arriva l’infame di @pierspollon - advorehp : @pierspollon dove sei? Dov’è Blanca? - gianlu_79 : RT @gianlu_79: Ringrazio di ?? @milly_carlucci per questo video saluto per la Community di @bubinoblog dove ci ringrazia e ci anticipa gli… - gianlu_79 : Ringrazio di ?? @milly_carlucci per questo video saluto per la Community di @bubinoblog dove ci ringrazia e ci ant… - americanelcuore : @LauraBini11 Esatto, nella serie hanno giustificato questa distanza dal fatto che stella vive nel paese natale di B… -