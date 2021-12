Alex Zanardi torna a casa, la moglie Daniela: 'Per un anno e mezzo non ha potuto vedere nessuno' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alex Zanardi torna a casa per Natale , e per la moglie arriva finalmente una buona notizia: Daniela, moglie dell'ex pilota di automobilismo, poi campione paralimpico di handbike, a un anno e mezzo dal ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 dicembre 2021)per Natale , e per laarriva finalmente una buona notizia:dell'ex pilota di automobilismo, poi campione paralimpico di handbike, a undal ...

FBiasin : Alex #Zanardi è tornato a casa e in un periodo così complicato è inutile spiegare che esempio di coraggio, forza e… - Eurosport_IT : Che bella notizia! ???? #Zanardi | #ForzaAlex - SkyTG24 : Alex #Zanardi è tornato a casa, ha lasciato l'ospedale: per lui Natale in famiglia. Il campione paralimpico è torna… - BabbaiFabry : RT @virginiaraggi: Una bella notizia per il mondo dello sport: Alex #Zanardi è finalmente tornato a casa e passerà il Natale con la sua fam… - Ninabazz3 : RT @zampino23986533: Alex Zanardi finalmente a casa. ????daje Alex ?? -