Vicenza, donna trovata morta in un camper: ipotesi femminicidio (Di domenica 19 dicembre 2021) commenta Il cadavere di una ragazza è stato scoperto a Bassano del Grappa all'interno di un camper, parcheggiato da almeno due mesi in un'area di sosta. A dare l'allarme è stato il compagno della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 19 dicembre 2021) commenta Il cadavere di una ragazza è stato scoperto a Bassano del Grappa all'interno di un, parcheggiato da almeno due mesi in un'area di sosta. A dare l'allarme è stato il compagno della ...

Advertising

GiovanniBussett : RT @MediasetTgcom24: Vicenza, donna trovata morta in un camper: ipotesi femminicidio #bassanodelgrappa - MediasetTgcom24 : Vicenza, donna trovata morta in un camper: ipotesi femminicidio #bassanodelgrappa - TgrRaiVeneto : #Bassano del Grappa: #donna trovata #morta in un #camper #ioseguotgr @TgrRai - grastef : RT @_MicroMega_: Sembrava un sequestro, invece era #esorcismo - L’allucinante storia di una giovane donna segregata per nove ore a #Vicenza… - ManuelRanieri : RT @_MicroMega_: Sembrava un sequestro, invece era #esorcismo - L’allucinante storia di una giovane donna segregata per nove ore a #Vicenza… -