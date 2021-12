Treviolo | perde il controllo e si ribalta con l’auto | 21enne illeso

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 dicembre 2021). I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine sono intervenuti nella mattina di domenica 19 dicembre, alle 6.20, in via Maresciallo Luigi Cadorna aper un incidente stradale. L’autista, un, ha perso ildella propria autovettura finendo contro una transenna che delimita il passaggio pedonale, nello scontro si èto con la vettura sulla carreggiata. Il giovane alla guida fortunatamente non ha riportato ferite. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa. Sul posto anche l’ambulanza della Croce Bianca e i Carabinieri.