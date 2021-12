Tenta di commettere un atto sacrilego nel “Tempio d’Oro” | i fedeli lo picchiano a morte

(Di domenica 19 dicembre 2021) Ha cercato, all’interno di quello che è considerato il santuario più sacro del Sikhismo, diune ihanno reagito picchiandolo con ferocia fino a ucciderlo Orrore in un sacro santuario della città indiana di Amritsar: ci troviamo nello stato del Punjab e qui un uomo è stato ucciso di botte L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tenta commettere

Un uomo stato picchiato a morte ieri da fedeli inferociti nella citt indiana di Amritsar, nello Stato del Punjab (nord), per avere tentato diun atto sacrilego nel santuario pi sacro della religione Sikh. Secondo quanto riporta la Bbc, che cita i media locali, l'episodio avvenuto durante una preghiera al Tempio d'Oro della citt . ...Un uomo stato picchiato a morte ieri da fedeli inferociti nella citt indiana di Amritsar, nello Stato del Punjab (nord), per avere tentato diun atto sacrilego nel santuario pi sacro della religione Sikh. Secondo quanto riporta la Bbc, che cita i media locali, l'episodio avvenuto durante una preghiera al Tempio d'Oro della citt . ...Ha cercato, all'interno di quello che è considerato il santuario più sacro del Sikhismo, di commettere un atto sacrilego e i fedeli hanno reagito picchiandolo con ferocia fino a ucciderlo ...La polizia indaga per chiarire le circostanze dell’omicidio e identificare i responsabili È stato picchiato a morte dai fedeli l’uomo che nella città indiana di Amritsar, Stato del Punjab, ha tentato ...