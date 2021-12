Spalletti: “Stasera il Vesuvio non è stata una cartolina, ma un atteggiamento” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Luciano Spalletti interviene ai microfoni di Dazn nel post-partita, per commentare la vittoria del Napoli a San Siro. Le parole di Luciano Spalletti nel post-partita … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lucianointerviene ai microfoni di Dazn nel post-partita, per commentare la vittoria del Napoli a San Siro. Le parole di Lucianonel post-partita … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

lucapont90 : Vittoria molto importante perché arrivata in uno scontro diretto e con una formazione anche stasera fortemente rima… - fedeerr : Spalletti stasera ha dato la mano a tutti, strano eh? - PianetaMilan : #Napoli, #Spalletti: “Il Vesuvio non è stata solo una cartolina di Napoli stasera” #ACMilan #MilanNapoli #Milan - TuttoMercatoWeb : Spalletti: 'Stasera il Vesuvio non è stato solo un cartolina di Napoli. La squadra ha lottato' - MatteoDilibert3 : RT @GiuDayLorDie: Il mister stasera al suo collega avversario l'ha portato a scuola... #Spalletti #ForzaNapoliSempre ?? -