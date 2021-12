Soleil e Alessandro Basciani troppo vicini? Alex Belli è un fiume in piena – FOTO

(Di domenica 19 dicembre 2021) Per ogniche se ne va, ne arriva un altro eSorge sembra essersene resa conto: cos’è successo nella notte conBasciano PerSorge, glisono diventati un incubo? SicuramenteBasciano la rincorre nella notte ed è quanto mostrato dalle telecamere sempre vigili del Grande Fratello VIP con la L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Novella_2000 : Alex Belli attacca Alessandro Basciano: 'Sei un mio copia e incolla' #gfvip - russoluis2001 : RT @solesupporter: Consiglio per Alessandro: se ti piace una donna, cerca di creare un dialogo prima di arrivare ad abbracciarla. Soleil c… - russoluis2001 : RT @regno_disoleil: ?? sognando Soleil che lo distrugge appena vede questo tweet e chiude il discorso con un bacio artistico ad Alessandro ??… - Topplay14068570 : @GrandeFratello Soleil vuole semplicemente allontare Sophie da Alessandro! Solo adesso le consiglia di buttarsi su… - EvaEspo31491090 : @svevaaminutolii Si. Soleil e Alessandro molto meglio -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Alessandro

Per ogni Alex che se ne va, ne arriva un altro e Soleil Sorge sembra essersene resa conto: cos'è successo nella notte con Alessandro Basciano ...Nella notte Alessandro Basciano ha fatto parlare di sé per via di un abbraccio che ha tentato di dare a Soleil nella notte. Questo ha scatenato la reazione di Alex Belli. Ma prima di parlarne facciamo ...