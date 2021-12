Scimmie uccidono 250 cuccioli di cane La strage per vendicarsi | “Li portano sugli alberi e li fanno cadere giù”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 dicembre 2021) Una vera e propriadi cani randagi. Sono infatti circa 250 iuccisi da un gruppo di, assetate di vendetta dopo che un loro piccolo era stato ferito a morte da un. Siamo nel distretto di Beed, a più di 400km a est di Mumbai, in India. Tutto è iniziato circa un mese fa. Qui i cani vengono trascinati in cima a edifici ee lasciatida un equipaggio di primati infuriati, come riportato dal NY Post che cita fonti locali. La gente del posto ha dichiarato che lesono in cerca di vendetta e nel vicino villaggio di Lavool, nessunè sopravvissuto all’epurazione. Gli abitanti della zona hanno chiamato il dipartimento forestale per chiedere aiuto per affrontare i primati, ma quando sono arrivati, ??i ...