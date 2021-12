Pioli furioso sul gol annullato | “Come si fa ad annullare questo gol? Giroud non lo fa con Juan Jesus!”

(Di lunedì 20 dicembre 2021)ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN durante il postpartita di Milan-Napoli, terminata 0-1 grazie aldi Elmas: “Non siamo stanchi, non concordo con Ambrosini, stasera abbiamo fatto una delle migliori partite del campionato sotto il punto di vista dell’intensità, abbiamo recuperato tanti palloni e mantenuto lo stesso possesso palla di una delle migliori squadre del campionato, abbiamo sbagliato altre cose”. Milan Napoli“Non dovevamo prendere quelsubito, e abbiamo perso qualche pallone di troppo, ma ho visto un ottimo Milan, abbiamo giocato una partita vera ed energica, ci sta mancando qualità inmomento, ma la squadra non meritava di perdere la partita”. “Abbiamo speso mentalmente ed energicamente tanto quanto le altre squadre impegnate in ...

Ultime Notizie dalla rete : Pioli furioso

Spazio Napoli

La cattiva notizia per la squadra di Stefanoè che il peggio a livello di calendario deve ... metti avversari che pressano con vigore in uno stadio diventato un catinoe di colpo il ...Al ermine della partita, José Mourinho, è: "Come mai in certe partite la gara scappa via ... Di tutt'altro avviso il commento di: "Stefanoha commentato così al fischio finale: "...Pioli non si arrende, la corsa scudetto è aperta: «Mai visto assegnarlo a dicembre». Spalletti carica i suoi: «Dobbiamo avere un vulcano dentro». Tornano Giroud e Anguissa, ma quanti assenti ...Errore dei due centrocampisti nell'azione che porta al gol dell'Udinese: brutto passaggio di Bennacer ma Bakayoko fa di peggio ...