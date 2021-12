Perché è decisivo gestire bene insegnamento e informazione (Di domenica 19 dicembre 2021) Due vicende dell’ultima settimana costituiscono una conferma ulteriore di quanto sia complicato ma al tempo stesso decisivo, gestire l’insegnamento e l’informazione. Una è quella del complesso scolastico statale Rina Monti Stella di Pallanza, intitolato oggi al Generale Cadorna (capo dell’esercito nella prima guerra mondiale, anche lui di Pallanza) e che preside e collegio docenti chiedono al ministero di intitolare a Gino Strada (medico milanese fondatore di Emergency, deceduto ad agosto scorso). L’altra è il modo in cui è stata affrontata negli ultimi mesi la pandemia Covid-19, dando rassicurazioni per tranquillizzare e così ritardando interventi più efficaci se fatti prima. Raffaele Sisto, preside della scuola e consigliere comunale del Pd, ha promosso l’iniziativa Perché: “La strategia di Cadorna ... Leggi su formiche (Di domenica 19 dicembre 2021) Due vicende dell’ultima settimana costituiscono una conferma ulteriore di quanto sia complicato ma al tempo stessol’e l’. Una è quella del complesso scolastico statale Rina Monti Stella di Pallanza, intitolato oggi al Generale Cadorna (capo dell’esercito nella prima guerra mondiale, anche lui di Pallanza) e che preside e collegio docenti chiedono al ministero di intitolare a Gino Strada (medico milanese fondatore di Emergency, deceduto ad agosto scorso). L’altra è il modo in cui è stata affrontata negli ultimi mesi la pandemia Covid-19, dando rassicurazioni per tranquillizzare e così ritardando interventi più efficaci se fatti prima. Raffaele Sisto, preside della scuola e consigliere comunale del Pd, ha promosso l’iniziativa: “La strategia di Cadorna ...

Advertising

Gfvip815739051 : @noirchocolaat Se devo ragionare di cuore no.. però chi ci perde é lui.. se lui non ha fatto il passo decisivo e pe… - Libero_official : Perché l'elezione del prossimo presidente sarà un Vietnam, il retroscena di #Bisignani: 'No di #Mattarella, ogni gr… - xtay_peach : ma poi non odio manco mezzo personaggio. E no, Taesoo non lo odio perché so che anche lui ha i suoi motivi per non… - LucaSalvarani11 : @antorendina @fisicoperaria @AndreaEttori In Giappone fu decisivo perché Schumacher becco’ la pioggia nel suo giro… - hevalwoland : @steffeszn @EnricoTurcato @gianluwaterpolo Vabè ci può stare paragonarli perché sono difensori e io da interista co… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché decisivo Diretta/ Latina Monterosi Tuscia (risultato 0 - 0) streaming video tv: si comincia! Adesso però non è più tempo di numeri e parole, perché fra pochissimo parleranno i protagonisti sul ... Diretta/ Virtus Francavilla Monterosi Tuscia (risultato finale 1 - 0): decisivo Perez! LATINA ...

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: partite al via, si gioca! ... ma potrebbe anche esserci uno scatto forse già decisivo se il Bari espugnasse la Favorita. Un ... oggi questo argomento è più interessante che mai, perché i derby saranno davvero tanti. Il girone B ...

Chi è l'anti-Inter? Milan, Atalanta o Napoli, ecco perché questo è il weekend decisivo ilgazzettino.it Adesso però non è più tempo di numeri e parole,fra pochissimo parleranno i protagonisti sul ... Diretta/ Virtus Francavilla Monterosi Tuscia (risultato finale 1 - 0):Perez! LATINA ...... ma potrebbe anche esserci uno scatto forse giàse il Bari espugnasse la Favorita. Un ... oggi questo argomento è più interessante che mai,i derby saranno davvero tanti. Il girone B ...