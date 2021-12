Peng Shuai | diffuse nuove immagini

(Di domenica 19 dicembre 2021) Trapelanodi. Qingqing Chen, giornalista del quotidiano governativo cinese Global Times, ha diffuso su Twitter un filmato che mostra la tennista cinese parlare con l’icona del basket cinese Yao Ming. La campionessa era sparita dopo che aveva accusato l’ex vicepremier Zhang Gaoli di averla costretta a fare sesso. Secondo il sito del canale tv CGTN, l’incontro sarebbe avvenuto nel corso di un evento promozionale dello sci di fondo in vista dei Giochi di Pechino che si è svolto sabato 18 dicembre. Sempre su Twitter pubblicate anche delle foto diinsieme alla campionessa olimpica di vela Xu Lijia e al due volte oro olimpico nel tennis-tavolo Wang Liqin. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

AGI -, la campionessa di tennis da settimane nell'occhio del ciclone, ha dichiarato di non aver mai accusato nessuno di averla aggredita sessualmente e che il post sui social media che aveva ..., la campionessa di tennis da settimane nell'occhio del ciclone, ha dichiarato di non aver mai accusato nessuno di averla aggredita sessualmente e che il post sui social media che aveva ...Nonostante le rassicurazioni arrivate nelle scorse settimane, il caso Peng Shuai continua a scuotere e non poco tutto il mondo del tennis. I tennisti e le tenniste di tutto il mondo vorrebbero che si ...La tennista, sparita dalla scena pubblica, aveva accusato l'ex potente vicepremier Zhang Gaoli. Nuovo video dei media statali, ma il mistero resta ...