“Non è possibile”. Trova una valigia misteriosa in strada e la porta dai carabinieri: il contenuto toglie il fiato (Di domenica 19 dicembre 2021) Una storia che fa bene al cuore e allo spirito. E dato che ci avviciniamo a grandi passi al Natale non c’è proprio niente di meglio. Il fatto è successo nella giornata di venerdì 17 dicembre nel Salento, Puglia, precisamente nel centro di Matino, piccolo comune in provincia di Lecce. Quando Alessandro Monticciolo, allenatore del Casarano, club che milita nel girone H della massima serie dilettantistica, la serie D, ha Trovato quella valigia in via Roma, non immaginava cosa ci avrebbe Trovato. Alessandro aveva già allenato il Team Altamura, altra squadra pugliese, ma lui è originario di Massa Marittima. Ebbene è stato lui stesso a spiegare cosa è accaduto nei giorni scorsi. Monticciolo si Trovava in un ristorante con un suo collaboratore. Ma non è stata una giornata come le altre. A fine pranzo, infatti, ecco ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Una storia che fa bene al cuore e allo spirito. E dato che ci avviciniamo a grandi passi al Natale non c’è proprio niente di meglio. Il fatto è successo nella giornata di venerdì 17 dicembre nel Salento, Puglia, precisamente nel centro di Matino, piccolo comune in provincia di Lecce. Quando Alessandro Monticciolo, allenatore del Casarano, club che milita nel girone H della massima serie dilettantistica, la serie D, hato quellain via Roma, non immaginava cosa ci avrebbeto. Alessandro aveva già allenato il Team Altamura, altra squadra pugliese, ma lui è originario di Massa Marittima. Ebbene è stato lui stesso a spiegare cosa è accaduto nei giorni scorsi. Monticciolo siva in un ristorante con un suo collaboratore. Ma non è stata una giornata come le altre. A fine pranzo, infatti, ecco ...

