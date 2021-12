Nettuno | 5mila euro di Reddito di cittadinanza… con documenti falsi | arrestata

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 19 dicembre 2021)– E’ andata alle Poste per ritirare ildi cittadinanza maturato da gennaio 2021, una somma pari a 4mila e 900, ma qualcosa non è andato per i verso giusto. Una donna nomade di 48 anni, ieri pomeriggio, ha raggiunto l’ufficio postale di, esibito ie chiesto di entrare in possesso della somma. Quei, però, hanno insospettito il dipendente postale che ha preferito chiamare i Carabinieri di Anzio. I militari hanno constatato, in effetti che si trattava die hanno arrestato la donna con l’accusa di aver cercato di ottenere indebitamente il beneficio. Probabilmente già nella giornata di domani la donna comparirà davanti al giudice per essere giudicata con rito direttissimo e il rischio per il ...