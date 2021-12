Napoli, Osimhen punta il ritorno: in campo a metà gennaio? (Di domenica 19 dicembre 2021) Victor Osimhen corre verso il ritorno in campo. Il Napoli potrebbe ritrovare il suo attaccante verso metà gennaio Come riportato da Tuttosport, Victor Osimhen è al momento al lavoro per proprio conto, grazie ad una maschera provvisoria, ma in attesa di quella definitiva in carbonio che gli verrà recapitata nei prossimi giorni. Dalla prossima settimana, il nigeriano dovrebbe tornare a lavorare con il resto del gruppo e il Napoli conta i giorni che mancano al suo ritorno in campo. Possibile che l’attaccante torni a disposizione per la sfida al Bologna di metà gennaio. Coppa d’Africa permettendo ovviamente… L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Victorcorre verso ilin. Ilpotrebbe ritrovare il suo attaccante versoCome riportato da Tuttosport, Victorè al momento al lavoro per proprio conto, grazie ad una maschera provvisoria, ma in attesa di quella definitiva in carbonio che gli verrà recapitata nei prossimi giorni. Dalla prossima settimana, il nigeriano dovrebbe tornare a lavorare con il resto del gruppo e ilconta i giorni che mancano al suoin. Possibile che l’attaccante torni a disposizione per la sfida al Bologna di. Coppa d’Africa permettendo ovviamente… L'articolo proviene da Calcio News 24.

