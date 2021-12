MOVIOLA – Spezia-Empoli, Amian col braccio o col petto? Non è rigore (Di domenica 19 dicembre 2021) Episodio da MOVIOLA al 76? di Spezia-Empoli, match della diciottesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Picco l’arbitro Maggioni concede inizialmente un calcio di rigore all’Empoli per un presunto tocco col braccio di Amian in area. Ma il fallo non c’è, il pallone sbatte solo sul petto e l’arbitro è ingannato dal braccio larghissimo del difensore. Il controllo al monitor cancella l’errore e viene anche cancellato il cartellino giallo ad Amian. Giusta la decisione e Var decisivo al Picco. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Episodio daal 76? di, match della diciottesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Picco l’arbitro Maggioni concede inizialmente un calcio diall’per un presunto tocco coldiin area. Ma il fallo non c’è, il pallone sbatte solo sule l’arbitro è ingannato dallarghissimo del difensore. Il controllo al monitor cancella l’errore e viene anche cancellato il cartellino giallo ad. Giusta la decisione e Var decisivo al Picco. SportFace.

