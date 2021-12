Monte Alagna, un ragazzino di 15 anni muore dopo una caduta sugli sci (Di domenica 19 dicembre 2021) Monte Alagna, un ragazzo di 15 anni è morto dopo esser stato ricoverato all’ospedale Maggior di Novara in seguito ad alcuni traumi subiti per una caduta sulle piste da sci in Valsesia in provincia di Vercelli. L’incidente è accaduto nella giornata del 18 Dicembre 2021, sulla pista di rientro che va da Pianalunga sino alla pista d’Alagna. Il ragazzino è stato subito trasportato d’urgenza tramite l ‘elisoccorso in seguito ai gravi traumi subiti. Monte Alagna, un ragazzo di 15 anni muore in seguito ad una caduta dagli sci (Foto dal web)I medici hanno cercato di rianimarlo, ma purtroppo è morto a causa delle lesioni subite al capo, nella caduta il ... Leggi su ck12 (Di domenica 19 dicembre 2021), un ragazzo di 15è mortoesser stato ricoverato all’ospedale Maggior di Novara in seguito ad alcuni traumi subiti per unasulle piste da sci in Valsesia in provincia di Vercelli. L’incidente è accaduto nella giornata del 18 Dicembre 2021, sulla pista di rientro che va da Pianalunga sino alla pista d’. Ilè stato subito trasportato d’urgenza tramite l ‘elisoccorso in seguito ai gravi traumi subiti., un ragazzo di 15in seguito ad unadagli sci (Foto dal web)I medici hanno cercato di rianimarlo, ma purtroppo è morto a causa delle lesioni subite al capo, nellail ...

