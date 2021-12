Lazio | cifre e dettagli del rinnovo di Sarri | i dettagli

(Di domenica 19 dicembre 2021) Lotito vuole chiudere la questioneprima di Natale: probabile la firma didopo la gara di mercoledì contro il Venezia Pronto ilper Maurizio. Mai stato in discussione, le idee sul nuovo contratto circolavano già da tempo. Sembra ormai vicina la fumata bianca con il presidente biancoceleste che vuole far firmare ilal tecnico prima di Natale. Probabile che la firma possa avvenire dopo la sfida contro il Venezia di mercoledì, quel che è certo è la durata del nuovo accordo che andrà a scadere nel giugno del 2025. L’ingaggio potrebbe aumentare da 3.3 a 4 milioni annui. A riferirlo il Corriere dello Sport. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Le cifre del rinnovo di #Sarri con la #Lazio ?? - AQVILAROMANA : > i 60k si toccano con i tifosi ospiti o derby.. le altre cifre solo da marzo in poi con belle giornate ( apertu… - Manusslazio1 : @Matteo25977859 @FBiasin pagando i debiti,quindi? e poi parliamo di cifre inferiori,circa 40 milioni,solo che la ba… - edomontalbano : @LeonettiFrank La Juve continua a essere gestita MALE. A quelle cifre il rinnovo è da pazzi. Nella Lazio il giocato… - gilnar76 : ?? SCAMBIO CLAMOROSO ARTHUR-LUIS ALBERTO tra JUVE e LAZIO?! DYBALA ha RINNOVATO a CIFRE FOLLI!! #Asroma #Forzaroma… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio cifre

Calcio News 24

Con questela saturazione di pazienti Covid in Terapia intensiva arriva a 15,2% (soglia per ... Oggi nel'su 23.844 tamponi molecolari e 40.298 tamponi antigenici per un totale di 64.142 ...Coronavirus: il bilancio del 18 dicembre 2021 Con questeil totale delle persone ... la Campania (+2.256), l'Emilia - Romagna (+2.451), il(+2.409) e il Piemonte (+2.326). CoronavirusClaudio Lotito, presidente della Lazio, è pronto a rinnovare il contratto all'allenatore del sodalizio biancoceleste, Maurizio Sarri.Lotito vuole chiudere la questione rinnovo prima di Natale: probabile la firma di Sarri dopo la gara di mercoledì contro il Venezia Claudio Lotito vuole chiudere la partita relativa al rinnovo di Maur ...