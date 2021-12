È stata la mano di Dio: la fortuna nella sfortuna (Di domenica 19 dicembre 2021) Riflessioni Come ogni fine anno sono solita fare delle riflessioni su quello che ci lasciamo alle spalle e su cosa ci aspetta nel prossimo futuro. Tenendo conto che nulla va perso e che il passato resterà sempre sotto la nostra pelle, influenzando nel bene e nel male le scelte e le azioni. Come spunto parto da un film che ho recentemente visto. Adoro il regista per la sua capacità di mettere nelle immagini le emozioni più profonde, ma anche – ammetto – per la comune provenienza geografica e per Toni Servillo. La mano di Dio Il film di Sorrentino racconta senza filtri la napoletanità fatta di ironia, teatralità, emozioni estreme ma anche dolore lacerante espresso senza pudore. Non starò a spoilerare e nemmeno a fare critica cinematografica, non ne sarei capace e non è questo il contesto giusto. Voglio invece raccontare di Fabietto, il protagonista: un giovane ragazzo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 dicembre 2021) Riflessioni Come ogni fine anno sono solita fare delle riflessioni su quello che ci lasciamo alle spalle e su cosa ci aspetta nel prossimo futuro. Tenendo conto che nulla va perso e che il passato resterà sempre sotto la nostra pelle, influenzando nel bene e nel male le scelte e le azioni. Come spunto parto da un film che ho recentemente visto. Adoro il regista per la sua capacità di mettere nelle immagini le emozioni più profonde, ma anche – ammetto – per la comune provenienza geografica e per Toni Servillo. Ladi Dio Il film di Sorrentino racconta senza filtri la napoletanità fatta di ironia, teatralità, emozioni estreme ma anche dolore lacerante espresso senza pudore. Non starò a spoilerare e nemmeno a fare critica cinematografica, non ne sarei capace e non è questo il contesto giusto. Voglio invece raccontare di Fabietto, il protagonista: un giovane ragazzo, ...

Advertising

NetflixIT : È stata la mano di Dio, di Paolo Sorrentino, è finalmente disponibile su Netflix. - CorriereCitta : È stata la mano di Dio: la fortuna nella sfortuna - Lesflorges : La scena è stata: sto per salire in tram, abbasso lo sguardo e vedo una mano sopra la mia borsa e il mio portafogli… - pondgitsun3 : Auguro la diarrea a tutti quelli che stanno facendo i simpatici nei qrt ma visto che siete qui ne approfitto per ri… - JastemmoColNAP_ : @RaffaeleDSa ma oggi tutti con è stata la mano di dio? appena finito anch'io e ho la tl piena. filmone, da vedere fantastico. -